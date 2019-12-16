محلل سياسي: السيسي وضع يده على الجرح العربي في ليبيا ..فيديو

أكد عبد الحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي ، أن البيان المشترك الذي أصدر من المجلس الرئاسي الليبي وتركيا تم بصيغة دموية تمامًا وتحت إشراف أنقرة، موضحًا أن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا بموجب الاتفاق الأمني.





وأضاف المحلل السياسي الليبي، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "الحدث" العربية، أن هناك عددا من الدول الشقيقة على رأسها مصر تعمل في إطار منظمة العمل العربي المشترك، وضمن نطاق جميع الدول العربية.





وتابع المحلل السياسي الليبي، أنه حتى وإن فُعلت اتفاقية الدفاع العربي المشترك ؛ فهذا مطلوب لأننا نتحدث عن أمن قومي عربي لليبيا، والتدخل الذي تقوم به تركيا الآن هو جزء من خطة تركيا لإعادة ليبيا تحت السيطرة التركية.





وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده على الجرح العربي في ليبيا بناءً على حقائق ووقائع؛ وهو ما فضح المجلس الرئاسي الليبي .





وقال المحلل السياسي الليبي إن المجلس الرئاسي الليبي اعتادوا على التزوير وقلب الحقائق ويعتقدون أن كل ما يروجون له سوف يصدق.