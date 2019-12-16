يتلقى الهزيمة بصدر رحب | الزمالك بوابة الأمل للفرق الصاعدة والباحثة عن الفوز بالدوري

حقق نادي طلائع الجيش فوزا هاما على نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وأصبح نادي الزمالك بوابة أمل جديدة لإعادة الثقة من جديد لكافة الفرق الصاعدة والباحثة عن ترتيب مناسب في بطولة الدوري المصري .



وفيما يلي نبرز لكم أبرز الأبواب التي شاء القدر أن تعود إليه من جديد من خلال بوابة نادي الزمالك المنافسة الأكبر على بطولة الدوري المصري على مدار التاريخ.



نادي مصر لمواجهة الزمالك

استطاع نادي مصر الصاعد مؤخرا الى تسجيل أولى أهدافه في بطولة الدوري المصري من خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري والذي انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ليحصد أول نقاطه في تاريخ البطولة علي حساب نادي الزمالك .



نادي إنبي وهزيمة الزمالك

حقق نادي إنبي بقيادة حلمي طولان أولى انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز خلال اللقاء الذي جمع بينهما والتي انتهت لصالح الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء لتعود الهزيمة بأثر سلبي للغاية في ترتيب الدوري المصري .



ولم يكتفي نادي إنبي بتحقيق الفوز فقط أمام نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما بينما استطاع محمد بسيوني أن يضع أسرع هدف في الدوري المصري قبل إتمام الدقيقة الأولى لتصبح وصمة عار في تاريخ القلعة البيضاء .



وعاد فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي مساء اليوم ليحقق أولى انتصاراته في بطولة الدوري المصري علي حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .



وأصبح نادي الزمالك هو بمثابة إعادة الأمل لكل من " طلائع الجيش، وإنبي ، نادي مصر "، ليعيد الأمل إليهما من جديد ويصبح بوابة العبور إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط .

