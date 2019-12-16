ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يتلقى الهزيمة بصدر رحب | الزمالك بوابة الأمل للفرق الصاعدة والباحثة عن الفوز بالدوري

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:24 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
حقق نادي طلائع الجيش فوزا هاما على نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح نادي الزمالك بوابة أمل جديدة لإعادة الثقة من جديد لكافة الفرق الصاعدة والباحثة عن ترتيب مناسب في بطولة الدوري المصري .

وفيما يلي نبرز لكم أبرز الأبواب التي شاء القدر أن تعود إليه من جديد من خلال بوابة نادي الزمالك المنافسة الأكبر على بطولة الدوري المصري على مدار التاريخ.

نادي مصر لمواجهة الزمالك
استطاع نادي مصر الصاعد مؤخرا الى تسجيل أولى أهدافه في بطولة الدوري المصري من خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري والذي انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ليحصد أول نقاطه في تاريخ البطولة علي حساب نادي الزمالك .

نادي إنبي وهزيمة الزمالك
حقق نادي إنبي بقيادة حلمي طولان أولى انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز خلال اللقاء الذي جمع بينهما والتي انتهت لصالح الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء لتعود الهزيمة بأثر سلبي للغاية في ترتيب الدوري المصري .

ولم يكتفي نادي إنبي بتحقيق الفوز فقط أمام نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما بينما استطاع محمد بسيوني أن يضع أسرع هدف في الدوري المصري قبل إتمام الدقيقة الأولى لتصبح وصمة عار في تاريخ القلعة البيضاء .

وعاد فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي مساء اليوم ليحقق أولى انتصاراته في بطولة الدوري المصري علي حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وأصبح نادي الزمالك هو بمثابة إعادة الأمل لكل من " طلائع الجيش، وإنبي ، نادي مصر "، ليعيد الأمل إليهما من جديد ويصبح بوابة العبور إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم | الأهلي في القمة والزمالك يترنح

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

الدوري المصري.. الكروت الحمراء تطارد المدربين وميتشو يغادر نهائيا.. تفاصيل

أنا قائد وأنت فاشل .. مرتضى منصور يرفع شعار "هين" مدربك ولا تهين قرشك

كأس مصر.. طلائع الجيش يتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز 1-0 على دكرنس

خرج ناشئا وعاد متألقا.. التفاصيل الكاملة لعودة كهربا لصفوف الأهلي بعد 8 سنوات

ترشيحاتنا

تجميد مستحقات لاعبي المقاصة وعقوبة مغلظة على محمد إبراهيم بعد الهزيمة من الاتحاد

وفاة ياسر زايد مخرج مسلسل هبه رجل الغراب

ملاك الموت.. شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط الرجل الأخطر في العالم

بـ فضل الكلاب.. العثور على مخلوق بحري عمره 65 مليون عام.. صور

العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزل عائلتها بكفر الزيات

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع