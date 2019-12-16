ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشاركة من جنوب سيناء: التقيت بجنسيات كثيرة وقضايا المنتدى مفيدة.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:26 م
مريم هاني أحد المشاركين
مريم هاني أحد المشاركين في منتدى شباب العالم
Advertisements
هاني حسين
أبدت مريم هاني أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من محافظة جنوب سيناء، سعادتها بالمشاركة في المنتدى المنعقد في شرم الشيخ.

وقالت مريم هاني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حضرت جلسات المنتدى وأهمها جلسة الذكاء الإصطناعي واستمعنا إلى الروبوت صوفيا ".

وتابعت مريم هاني:" تنظيم المنتدى رائع والقضايا المطروحة في المنتدى تفيد الشباب ومعاصرة للوقت الحالي".

وأكملت مريم هاني:" قابلت جنسيات كثيرة من كافة أنحاء العالم، كما التقيت شباب مشارك من كافة محافظات الجمهورية".

ولفت مريم هاني:" المنتدى منصة رائعة لعرض الأفكار والآراء والتعرف على ثقافات جديدة".
Advertisements

ترشيحاتنا

مصطفى محمد بدلا من كوكا.. تفاصيل رفض مدرب منتخب مصر استدعاء مهاجم الزمالك

وفاة ياسر زايد مخرج مسلسل هبه رجل الغراب

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

طلائع الجيش يضرب الزمالك بهدف مبكر وإصابة حكم المباراة

بعد خسارته المتعددة | تصريح صادم من هاني رمزي عن نادي الزمالك

ملاك الموت.. شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط الرجل الأخطر في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع