مشاركة من جنوب سيناء: التقيت بجنسيات كثيرة وقضايا المنتدى مفيدة.. فيديو

أبدت مريم هاني أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من محافظة جنوب سيناء، سعادتها بالمشاركة في المنتدى المنعقد في شرم الشيخ.



وقالت مريم هاني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حضرت جلسات المنتدى وأهمها جلسة الذكاء الإصطناعي واستمعنا إلى الروبوت صوفيا ".



وتابعت مريم هاني:" تنظيم المنتدى رائع والقضايا المطروحة في المنتدى تفيد الشباب ومعاصرة للوقت الحالي".



وأكملت مريم هاني:" قابلت جنسيات كثيرة من كافة أنحاء العالم، كما التقيت شباب مشارك من كافة محافظات الجمهورية".



ولفت مريم هاني:" المنتدى منصة رائعة لعرض الأفكار والآراء والتعرف على ثقافات جديدة".

