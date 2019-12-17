صناعة الدواء: ألمانيا توافق على تسجيل عقار مصري لعلاج خشونة المفاصل وطرحه خلال أيام‎

قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن سلطات الدواء الألمانية وافقت على تداول مادة "الجينوفيل"، التي تستخدم لعلاج خشونة المفاصل وتنتجها إحدى الشركات الوطنية المصرية، موضحًا أنه سيتم طرح العقار بألمانيا خلال أيام، مع العمل على طرحه في عدة بلدان أوروبية أخرى في الفترة القليلة المقبلة.



وأضاف "أرمانيوس"، في تصريحات صحفية، أن مادة "الجينوفيل"، تحتوي على المكونات الأساسية اللازمة لبناء الغضاريف، ولتكوين السائل المزلق للمفاصل، كما أنها تساعد على تقليل الألم المصاحب لالتهاب المفاصل، وتُعيد الحركة لطبيعتها دون ألم.



وتابع: "تستخدم أيضا بواسطة الرياضيين الذي يخضعون لتدريبات رياضية عنيفة أو مجهود عضلي أو بعد أي إصابات بالمفاصل، حيث سيكون مفيدًا بشدة لهم، مشيرا إلى أن تلك المادة، لا يوجد لها أي آثار جانبية حتى مع الاستخدام لمدة طويلة، كما لا يوجد فرق حساسية لأي من مكونات الدواء".



وتوقع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الشركة المصرية المنتجة لهذا العقار، تحصل على نسبة كبرى في مجال علاج خشونة والتهابات المفاصل بهذا الدواء في السوق الألمانية خلال أشهر، نظرًا لجودة الدواء المصري، وسعره المنافس بشدة مقارنة بباقي الأدوية المتواجدة هناك.



يذكر أن مادة "الجينوفيل"، متداول في السوق المحلية المصرية منذ عشرة أعوام لعلاج حالات خشونة المفاصل، حيث أنها تحتوي تركيب ثلاثية متطورة تضم 3 مواد فعَّالة، وهو الدواء الذي تم تسجيله في السوق الألمانية باسم "Vital Gelenk.