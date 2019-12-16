فرقة منغولية تشارك فى عرض مسرحى بمنتدى شباب العالم.. تعرف على التفاصيل

قدم الإعلامى حسام الحداد فقرة خاصة من برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، باستضافته أعضاء الفريق المسرحى لجمهورية منغوليا.



وحاور الإعلامى حسام الحداد أعضاء الفريق فى العديد من الموضوعات الشبابية والفنية وتحدث عن اشتراكهم في تقديم العرض المسرحى الذى سيقدم عرضا على مسرح منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ.



وقال باتا إيرتين عضو الفريق المسرحى من جمهورية منغوليا، إنه يعمل مدير مشروع بعيدا عن الفن والموسيقى، مضيفا أنه سعيد جدا بالمشاركة فى منتدى شباب العالم هذا العام.



وأشار تشينجي مونجو عضو الفريق المسرحى من جمهورية منغوليا، إلى أنه يعمل فى قطاع الكهرباء فى الحكومة وأن الموسيقى هى هواية فقط له ولكنه فى نهاية الأمر هو مهندس كهرباء.



وأوضحت تسير يندولجور عضو الفريق المسرحى من جمهورية منغوليا، أنها تعمل مهندسة طاقة متجددة وحاليا تعمل كمستشارة لأحد مشروعات البنك الدولى فى منغوليا والعمل المسرحي هو هواية لها، مؤكدة أنها سعيدة جدا بمشاركتها فى منتدى شباب العالم.