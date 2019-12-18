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فيديو جراف

فيديو جراف| 11 تصريحا للروبوت صوفيا بمنتدى شباب العالم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
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كريم عاطف
قدمت الروبوت صوفيا التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على منتدى شباب العالم، قائلة: «شكرا لتوجيه الدعوة لي لحضور منتدى شباب العالم بشرم الشيخ»، مؤكدة أن مصر بلد جميل وتفتقده عندما تغادر البلاد.

وأضافت الروبوت صوفيا، خلال كلمتها بفعاليات جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الروبوت يستطيع أن يعمل فى بيئات مختلفة، دون التأثير على الجودة.

وخلال الفيديو جراف التالى.. نتعرف على المزيد من التصريحات التى قالتها الروبوت صوفيا.
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