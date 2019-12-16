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اقتصاد

خدعوك فقالوا| ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري وتراجع الصادرات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:19 م
التعبئة والاحصاء
التعبئة والاحصاء
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آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة عجز الميزان التجاري والتي بلغت 3.49 مليار دولار خلال سبتمبر 2019 مقابل 4.90 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 28.7 ٪.

أوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019 أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2.7 ٪، حيـث بلغـت 2.37 مليار دولار خـلال سبتمبر 2019 مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 32.5٪، فواكة طازجة بنسبة 7.9 ٪، سجاد وكليم بنسبة 8.5 ٪، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 7.1 ٪).

وكان قد تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معلومات خاطئة حول ارتفاع عجز الميزان التجاري.
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