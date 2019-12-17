هالة السعيد: الدول الأفريقية تمتلك مقومات ومزايا عديدة لتحسين وضعها التنافسي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدول الأفريقية تمتلك العديد من المقومات والمزايا التي تمكنها من تحسين وضعها التنافسي، وجذب المزيد من الاستثمارات.



وأضافت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها اليوم أنه من أهم هذه المزايا والمقومات، حجم السكان البالغ نحو 1.2 مليار نسمة والذي من المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة مما يجعل أفريقيا سوقا متنوعا وكبير الحجم.



وأكدت وزيرة التخطيط أن الثروة السكانية تمثل قوة عمل لا يستهان بها خاصة لتميزها بقوى بشرية شابة حيث تبلغ نسبة السكان تحت سن الثلاثين عامًا نحو 60%.