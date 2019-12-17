ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هالة السعيد: الدول الأفريقية تمتلك مقومات ومزايا عديدة لتحسين وضعها التنافسي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
السعيد
السعيد
Advertisements
آية الجارحي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدول الأفريقية تمتلك العديد من المقومات والمزايا التي تمكنها من تحسين وضعها التنافسي، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها اليوم أنه من أهم هذه المزايا والمقومات، حجم السكان البالغ نحو 1.2 مليار نسمة والذي من المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة مما يجعل أفريقيا سوقا متنوعا وكبير الحجم.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الثروة السكانية تمثل قوة عمل لا يستهان بها خاصة لتميزها بقوى بشرية شابة حيث تبلغ نسبة السكان تحت سن الثلاثين عامًا نحو 60%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة التخطيط خلال لجنة الخبراء الحكومية الدولية: اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تزيد التبادل 52%..ويتم حاليًا إنشاء مرصد من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي

وزيرة التخطيط تناقش مع الزملوط خطة جذب 50 ألف مواطن لـ الوادي الجديد

موارد وفرص حقيقية.. وزيرة التخطيط: الوادى الجديد تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الحكومة فى الصعيد.. إنشاء 10 قرى نموذجية جديدة.. وخطة لجذب 50 ألف مواطن إلى المحافظة

التخطيط: الوادي الجديد تستحوذ على 3.8 مليار جنيه من الموازنة

التخطيط: 940 مليار جنيه استثمارات عامة في مجال البنية التحتية في الخمسة أعوام الأخيرة.. والعمل لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف حساب.. التخطيط تعلن حجم الاستثمارات في البنية التحتية وتبحث فرص الاستثمار مع صندوق مصر السيادي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في موسم الامتحانات.. عصير طبيعي يساعد الأطفال على التركيز

حول المطبخ إلى دورة مياه.. إغلاق مطعم بعد قيام الطاهي بتصرف مقزز| فيديو

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 والقنوات الناقلة

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

AdvertisementS

البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

فيديوجراف| بعد خروجها من السجن.. شيماء الحاج تثير الجدل

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019