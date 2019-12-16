مجدى أبو عميرة: الست أمينة يناقش قضايا الأسرة المصرية

أكد المخرج مجدى أبو عميرة أنه يواصل حاليًا التحضير إلى مسلسل "الست أمينة"، وذلك تمهيدًا لتصوير العمل خلال الفترة القادمة.



وتابع "أبو عميرة" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العمل يدور فى إطار اجتماعى، حول سيدة مصرية مكافحة تعمل فى إحدى المدارس وتواجه العديد من تحديات ومصاعب الحياة التى تنتصر عليها.



وأضاف "أبو عميرة" أن من خلال العمل يتم إلقاء الضوء على عدد من القضايا التى تهم الأسرة المصرية مثل صراع الأجيال، وغيرها من القضايا التى يحبذ الجمهور المصرى مشاهدتها.



تدور أحداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل، بالإضافة إلى كل من الفنانة رانيا فريد شوقى وتارا عماد.



المسلسل بطولة ماجدة زكي، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل، إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد الحناوى، إنتاج شركة سينرجى.

