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محافظات

سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:24 م
اليوم الثقافي الإندونيسي
اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة دمنهور
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جمالات الدمنهوري
أكد السفير حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بمصر على عمق العلاقات المشتركة عبر التاريخ مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945 وأن روح الإخاء والتعاون بين البلدين تمتد إلى العديد والعديد من المجالات معربا عن أمله أن يكون حدث اليوم إضافة جديدة للعلاقات المصرية الإندونيسية والتعريف بثقافة الشعب الإندونيسى.

جاء ذلك خلال افتتاحه ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة دمنهور، وذلك فى إطار تأكيد أواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية الإندونيسية، لافتا إلى أن مصر كانت ولازالت ملتقى الثقافات وساحة من ساحات الإبداع.

وأعرب السفير الإندونيسي عن سعادته لإقامة اليوم الإندونيسي المصرى بقصر ثقافة دمنهور، مشيدا بدور الثقافة المصرية للمساهمة فى التنوير وخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى اللواء المحافظ السفير الإندونيسي درع المحافظة تقديرا وتكريما له كما أهدى السفير إندونيسيا درع السفارة للواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وقدم الجميع التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الثقافة والتنمية على أرض مصر والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على الدور الكبير والتنويرى لقصور الثقافة فى نشر الوعى والتوعية ولغة الحوار والفكر البناء.

وتضمنت فعاليات اليوم الثقافي عروضًا مختلفة تضمنت فقرة شعرية للموهبة الطفلة ملك محمد على وعرضا فرعونى وعرض فلكلورى لفرقة طلائع البحيرة للفنون الشعبية.

كما قدمت فرق فنية من إندونيسيا قدمت خلالها عروضًا فلكلورية لأشهر رقصة فلكلورية لإندونيسيا زافن، وعرضًا موسيقيًا غنائيا «انجكلونج» وعرض فيلما تسجيليا عن دولة اندونيسيا بالإضافة لتنظيم معرض لأهم الفنون والتراث والحرف بدولة اندونيسيا.
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
سفير إندونيسيا من قصر ثقافة دمنهور يؤكد عمق العلاقات المشتركة وروح الإخاء والتعاون بين البلدين
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