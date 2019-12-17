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مرأة

وصفة مذهلة لعلاج آثار حب الشباب نهائيا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:50 م
وصفة مذهلة لعلاج
وصفة مذهلة لعلاج اثار حب الشباب نهائيا
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اسماء محمد
بعد علاج حب الشباب تواجه المرأة فى بعض الأحيان مشكلة جديدة وهي وجود آثار حب الشباب على الوجه التي يصعب التخلص منها فتشوه المظهر.

قدم موقع "boldsky " طريقة عمل وصفة طبيعية فعالة في علاج آثار حب الشباب والندبات وتحسن ملمس البشرة.

مكونات وصفة آثار حب الشباب:
1 ملعقة كبيرة هلام صبار 
3-4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي 

طريقة عمل وصفة آثار حب الشباب:
- في وعاء ، أضف هلام الصبار ثم أضيفي زيت اللافندر وقلبي المكونات معًا جيدًا. 
- ضعي الخليط في جميع أنحاء الوجه ثم اتركيه لمدة 10 دقائق. 
- اشطفي الماسك جيدا باستخدام الماء الفاتر. 
- كرري هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع لبضعة أشهر للحصول على أفضل النتائج.
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