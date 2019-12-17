وصفة مذهلة لعلاج آثار حب الشباب نهائيا

بعد علاج حب الشباب تواجه المرأة فى بعض الأحيان مشكلة جديدة وهي وجود آثار حب الشباب على الوجه التي يصعب التخلص منها فتشوه المظهر.
قدم موقع "boldsky " طريقة عمل وصفة طبيعية فعالة في علاج آثار حب الشباب والندبات وتحسن ملمس البشرة.
مكونات وصفة آثار حب الشباب:
1 ملعقة كبيرة هلام صبار
3-4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي
طريقة عمل وصفة آثار حب الشباب:
- في وعاء ، أضف هلام الصبار ثم أضيفي زيت اللافندر وقلبي المكونات معًا جيدًا.
- ضعي الخليط في جميع أنحاء الوجه ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.
- اشطفي الماسك جيدا باستخدام الماء الفاتر.
- كرري هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع لبضعة أشهر للحصول على أفضل النتائج.