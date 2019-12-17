بينها 11 خلال الشتاء.. تعرف على مواعيد وأسماء 18 نوة تضرب الإسكندرية على مدار العام

يعشق الكثيرين الشتاء، وخاصة في المدن الساحلية وعلى رأسها الإسكندرية، حيث يضفي عليها جوا أوربيا خالصا ولكن على النقيض من ذلك فهناك الصيادين والذي يتسبب الطقس السيئ في وقف حال لهم، ويهدد حالهم إذا ما قرروا النزول للبحر والمجازفة ولذلك تم اللجوء لما يعرف بجدول النوات لتحديد مواعيد الابتعاد عن البحر خلال الإضرابات الجوية.





وتضرب الإسكندرية على مدار العام نحو 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة تأتي خلال فصل الشتاء، حيث تأتى بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب فى غرق شوارع المدينة.





من جانبه يستعرض "صدى البلد"، خلال السطور المقبلة نوات الإسكندرية الـ18.





نوة المكنسة..

هي أولى النوات حيث تضرب الإسكندرية مع انتهاء فصل الخريف، وتحديدا في يوم 16 نوفمبر، وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.





نوة باقي المكنسة..

تأتى نوة "باقى المكنسة" في يوم 22 نوفمبر، وتستمر 4 أيام أيضا وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة مع عواصف شديدة.





نوة قاسم..

ثم تأتى نوة قاسم وهى من أخطر النوات على الإسكندرية فى 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.





نوة الفيضة الصغرى..

نوة الفيضة الصغرى وتهب على الإسكندرية فى 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.









نوة عيد الميلاد..

يوم 28 ديسمبر تضرب الإسكندرية نوة عيد الميلاد وسميت بهذا الاسم لأنها تهب بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الأقباط وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الأمطار .





نوة رأس السنة..

سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام فى 2 يناير وتستمر لمدة 4 أيام وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة.





نوة الفيضة الكبرى..

تهب على الإسكندرية فى 12 يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.





نوة الغطاس..

سميت بهذا الاسم لأنه يتزامن قدومها مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، في يوم 19 يناير، وتستمر 3 أيام وتهب خلالها رياح غربية ممطرة.





نوة الكرم..

تهب على الإسكندرية فى 28 يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.





نوة الشمس الصغيرة..

تستمر نوة الشمس الصغيرة لمدة 3 أيام فقط وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية فى 18 فبراير ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.





نوة السلوم..

تهب على الإسكندرية فى 2 مارس وتستمر لمدة يومين فقط، ويصاحبها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.





نوة الحسوم..

تعتبر تلك النوة من أشد النوات التى تهب على المدينة الساحلية، تحديدا يوم 9 مارس، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على الإسكندرية.





نوة الشمس الكبيرة..

تضرب نوة الشمس الكبيرة الإسكندرية يوم 18 مارس وتستمر يومين وتهب خلالها رياح شرقية ولكنها غير ممطرة وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة.





نوة عوة..

نوة عوة وتهب على الإسكندرية فى 24 من شهر مارس، وهى نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.





نوة الخماسين..

نوة رياح الخماسين وهى تهب على الإسكندرية فى 23 من شهر أبريل وتستمر لمدة يومين وهى تتميز بأنها ساخنة حيث تهب على الإسكندرية رياح شرقية ساخنة، وفى بعض الأحيان محملة بالأتربة والرمال.





نوة رياح النقطة..

نوة رياح النقطة وتهب على الإسكندرية فى 18 من شهر يونيو وتستمر لمدة يومين وتهب على الإسكندرية خلالها رياح شرقية ساخنة.





نوة " الصليب" أو "غسيل البلح"..

تضرب نوة رياح الصليبة الإسكندرية فى 30 من شهر سبتمبر حيث تكون بمثابة جرس إنذار بإقتراب فصل الشتاء وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية، وغالبا ما تكون بدون أمطار.





نوة "الصليبية"..