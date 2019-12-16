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فن

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:21 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة مع المنتج الكبير جمال العدل ممثلا عن شركة العدل جروب على تقديم مسلسل "دهب عيرة "، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف أحمد عادل، وإخراج هانى خليفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنعاش سوق الدراما التليفزيونية، واتجاهها للتعاون مع مختلف شركات الإنتاج بهدف تقديم منتج تليفزيونى يليق بالأسرة العربية.

وفى هذا الشأن صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الشركة تعاقدت بالفعل مع العدل جروب على مسلسل "دهب عيرة"، وهو اسم مؤقت ستتولى بطولته النجمة الكبيرة يسرا، ومعها عدد كبير من نجوم الفن، لعرضه رمضان 2020، موضحا أن هذا التعاون يأتى ضمن الشراكات المستمرة التى تقوم بها المتحدة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية بإنتاج وعرض أعمال مميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبرمت تعاقدا سابقا مع العدل جروب على مسلسل "النصابين"، وهو اسم مؤقت، من بطولة النجمة نيللى كريم، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، لعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.
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