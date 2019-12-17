مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع عمال النظافة بحي شرق وغرب المنصورة، عددا من الشوارع لليوم التالي على التوالي.





وقال محافظ الدقهلية إنه لن يتنازل ولن يتوانى حتى تستعيد المحافظة مظهرها اللائق بشعبها العريق وأننا لابد أن نضاعف جهودنا لتحقيق هذا الهدف.





ووجه محافظ الدقهلية باشتراك عمال حي شرق وغرب معا وتوزيعهم في مجموعات تجوب كافة الشوارع والعمل بنطاق مدينة المنصورة من أجل النهوض بمستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.





وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس حي غرب بصيانة جميع مظلات الانتظار في شارع جيهان، وشدد على رفع جميع المخلفات من الشارع: "مش عايز حباية تراب في الشارع "،ورفع كافة الحواجز أمام المباني.



