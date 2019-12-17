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محافظات

مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع عمال النظافة بحي شرق وغرب المنصورة، عددا من الشوارع لليوم التالي على التوالي. 

وقال محافظ الدقهلية إنه لن يتنازل ولن يتوانى حتى تستعيد المحافظة مظهرها اللائق بشعبها العريق وأننا لابد أن نضاعف جهودنا لتحقيق هذا الهدف. 

ووجه محافظ الدقهلية باشتراك عمال حي شرق وغرب معا وتوزيعهم في مجموعات تجوب كافة الشوارع والعمل بنطاق مدينة المنصورة من أجل النهوض بمستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس حي غرب بصيانة جميع مظلات الانتظار في شارع جيهان، وشدد على رفع جميع المخلفات من الشارع: "مش عايز حباية تراب في الشارع "،ورفع كافة الحواجز أمام المباني. 

وطلب محافظ الدقهلية من مدير إدارة المرور رفع جميع السيارات من جانبي الشارع وطلب من مدير إدارة المرافق برفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية من شارع الجلاء.
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع
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