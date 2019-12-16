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وزير الاتصالات: منتدى شباب العالم يصدر صورة جيدة عن مصر .. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" قبل أسابيع قليلة يوفر العديد من وظائف البث الرقمي وإتاحة الانترنت فى الاماكن النائية وتوفير الانترنت بالدول المجاورة له.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال تصريحات له على خلفية حوار لمنتدى شباب العالم أن فعاليات منتدى شباب العالم أصبحت أكثر قيمة وتناقش الفعاليات بشفافية وموضوعات متنوعة فى مجالاتها وهذا أمر ممتاز ويناسب كل أطياف الشباب يناسب اهتماماتهم.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منتدى شباب العالم يصدر صورة جيدة عن مصر بأنها بلد الرخاء والخير والسلام. هذا أمر فى منتهى الأهمية.

وأشار الوزير الى ان مصر لديها دور ريادى فى اقليمها وعالمها، مؤكدا أن مصر استضافت الأشقاء العرب وعلموا بأصالة الشعب المصري.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المؤتمر يتميز برحابة وتنوع مواضيعه ويطلع على مجالات مختلفة عن تخصصه وحضرت جلسة عن الطاقة وحقوق المرأه والشباب وطموحاتهم.
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