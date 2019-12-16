ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تيار المستقبل اللبناني: مصر رائدة العالم العربي وتنظيم المنتدى رائع.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:19 م
خالد الديك ممثل
خالد الديك ممثل عن تيار المستقبل اللبناني
Advertisements
هاني حسين
قال خالد الديك، ممثل تيار المستقبل اللبناني، إن مصر تعد رائدة العالم العربي بالقيادة والأعمال السابقة، وعلى رأسها منتدى شباب العالم.

وأشاد خالد الديك، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمنتدى شباب العالم، "تنظيم المنتدى رائع والقضايا التي تم تناولها جيدة وهامة".

وتابع "الديك"، أن افتتاح منتدى شباب العالم له دلالة وعمق حول الدور الشبابي والنهضة المصرية التي نشهدها بأيدي الشباب المصري"، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية أتاحت الفرصة للشباب لتنظيم منتديات شباب العالم الذي تجمع ثقافات العالم".

وأوضح أن "الحضارة المصرية متواجدة في أي كتاب حول العالم ومصر تتقدم ونطمح في أن تكون في مقدمة الدول العربية لأنها رائدة القيادة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد التحذير من خطورة الصناعى.. طريقة عمل صابون المواعين الطبيعي

السيسي عن المصالحة العربية مع قطر: لدينا 13 مطلبا لم تحقق

احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

رسميا .. الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي ويخاطب اتحاد الكرة

تداول صورة صادمة للكينج محمد منير

احذر | التونة تسبب الفشل الكلوي.. والكاتشب يصيبك بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها