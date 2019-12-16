تيار المستقبل اللبناني: مصر رائدة العالم العربي وتنظيم المنتدى رائع.. فيديو

قال خالد الديك، ممثل تيار المستقبل اللبناني، إن مصر تعد رائدة العالم العربي بالقيادة والأعمال السابقة، وعلى رأسها منتدى شباب العالم





وأشاد خالد الديك، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمنتدى شباب العالم، "تنظيم المنتدى رائع والقضايا التي تم تناولها جيدة وهامة".





وتابع "الديك"، أن افتتاح منتدى شباب العالم له دلالة وعمق حول الدور الشبابي والنهضة المصرية التي نشهدها بأيدي الشباب المصري"، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية أتاحت الفرصة للشباب لتنظيم منتديات شباب العالم الذي تجمع ثقافات العالم".





وأوضح أن "الحضارة المصرية متواجدة في أي كتاب حول العالم ومصر تتقدم ونطمح في أن تكون في مقدمة الدول العربية لأنها رائدة القيادة".