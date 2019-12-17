شريف عامر: الرئيس تحدث عن أمن مصر القومي بثقة وهدوء شديدين.. فيديو

قال الإعلامي شريف عامر مدير جلسة الرئيس السيسي مع الصحفيين المصريين والأجانب بمنتدى شباب العالم اليوم، إن الرئيس السيسي توجه قائلا وهو شديد الهدوء وشديد الثقة وبصوت منخفض"لن نسمح هز أمننا القومى وليبيا هي المعنية بذلك" .





وأضاف "عامر" خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان يوجد بالمنتدى نوعين من الصحافة وأنها الصحافة الممثلة دائما في مصر والصحافة الأجنبية بالإضافة إلى الوفود التي أتت حتى تقوم بتغطية المنتدى وهي وفود كبيرة وكان هناك أكثر من 100 صحفي من وسائل الاعلام المختلفة و المطبوع او التليفزيونى وعلى المستوى الاذاعي كما أنني شعرت عند الإجابة على الاسئلة بوجود تنسيق جغرافي.





وتابع" عامر" أنه كان هناك من التوزيع الجغرافي العادل على المستوى الصحفي والتليفزيوني ، لافتا إلى أن أول يوم المنتدى كان موافق انتخابات انجلترا ونتائجها وانتخابات الجزائر والنتيجة كما أن الأحداث تتغير علي المستوى السياسي والاقتصادي .





واستكمل "عامر" أن وجه نظر مصر وأسلوبها لن يتغيرو بفكره الطرح لأننا مصريين على توجهنا أن المصلحة المشتركة هي الحاكمة كما اننا مصرين على التنمية المشتركة لأننا لا نلتفت إلى تصريحات لأننا قائمين على التنمية المشتركة.





وأوضح" عامر" أنه عندما نتحدث عن الشباب فإننا نتحدث عن فرص العمل وعن الاقتصاد .