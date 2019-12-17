ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الرقابة المالية: 3.1 مليارات جنيه حجم السندات المصدرة في الربع الثالث

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
Advertisements
محمد يحيى
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى قيمة السندات المصدرة والمدفوعة بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 46.2%.

أضاف في تصريحات له، أن إصدارات الأسهم الجديدة بالبورصة سجلت 44.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 33.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 33.2%.

وذكر أن توزيعات تلك الأسهم بالنسبة للتأسيس بـ 18.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة نمو 184.4%.

أما قيمة أسهم زيادة رأس المال 26 مليار جنيه مقابل 26.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية: 44.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم الجديدة بالبورصة

الرقابة المالية: 9.2 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال الربع الثالث

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

الاستهتار وراء الهزيمة | حازم إمام يحمل لاعبي الزمالك الخسارة من طلائع الجيش

اعتراضات الزمالك تمنع جريشة من مغادرة ملعب السويس.. تفاصيل

أخبار الفن .. تسريب فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. صورة مثيرة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحى.. وفاة المخرج ياسر زايد

صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

بعد الفوز على الزمالك بـ ثلاثية | حقيقة مفاوضات الأبيض للاعب طلائع الجيش كريم طارق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها