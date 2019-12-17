الرقابة المالية: 3.1 مليارات جنيه حجم السندات المصدرة في الربع الثالث

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى قيمة السندات المصدرة والمدفوعة بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 46.2%.





أضاف في تصريحات له، أن إصدارات الأسهم الجديدة بالبورصة سجلت 44.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 33.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 33.2%.وذكر أن توزيعات تلك الأسهم بالنسبة للتأسيس بـ 18.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة نمو 184.4%.أما قيمة أسهم زيادة رأس المال 26 مليار جنيه مقابل 26.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.