ممثل مركز الثقافة الأردني: منتدى شرم الشيخ أهم منصة لشباب العالم الواعي المثقف

قال علي مساعدة ممثل مركز الثقافة الأردني، إنه يشارك في منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ للمرة الأولى.



ووجه علي مساعدة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الشكر والتقدير إلى مصر والرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم.



وأضاف مساعدة: "يعتبر المنتدى أهم منصة للشباب الواعي والمثقف الراغب في النهوض بمجتمعاتهم، والمنتدى يهتم بقضايا التعليم والاقتصادية والسياسية التي تهم الشباب".



وتابع علي مساعدة: "لاحظنا التبادل الثقافي الواضح في المنتدى بين كل المشاركين من مختلف أنحاء العالم".



ولفت إلى أن "هناك مشاركة بـ 70 أردنيا، كما شارك ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الذي كان داعما للشباب الأردنيين".