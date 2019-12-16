صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علق فيها على هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش، اليوم الاثنين في الدوري العام المصري.



وكتب صلاح عبدالله في تغريدته، قائلًا: "نازلين يتغلبوا .. أنا أزعل ليه؟!"، وذلك في إشارة منه إلا عدم تأثره بالنتيجة بالرغم من حبه الشديد للزمالك.



وخسر نادي الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الدوري المصري لكرة القدم.



وأقيمت مباراة الزمالك وطلائع الجيش على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة المحلية.



ونجح طلائع الجيش في تحقيق أول فوز له في هذا الموسم من الدوري على حساب نادي الزمالك، وسجل محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير أهداف الطلائع.



