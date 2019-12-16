الاستهتار وراء الهزيمة | حازم إمام يحمل لاعبي الزمالك الخسارة من طلائع الجيش

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق علي هزيمة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش 2-3 في الدوري المصري.



وقال إمام، فى تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن لاعبي الزمالك دخلوا المباراة دون تركيز وهم يعلمون أن طلائع الجيش لم يفز فى أى مباراة منذ انطلاق الدوري، وتخيلوا أنهم سيفوزون عليه، كما حدث فى المباريات السابقة مع إنبي وأف سي مصر.



وتابع، أن لاعبي الزمالك خاضوا المباراة كأنها سهلة بعد الفوز في آخر 3 مباريات، ولكن حدث عكس لأن لاعبي طلائع الجيش دخلوا المباراة مركزين.



وشدد إمام، على أن طلائع الجيش لا يمتلك المميزات الفنية مثل لاعبي الزمالك ولكن هم أفضل بكثير فى مباراة اليوم.



وواصل: الدوري مازال طويلا وهذا درس قاسي للاعبي الزمالك.



واختتم: أن لاعبي الزمالك كانوا مستهترين وكما شاهدنا لا يوجد لاعب يضغط على لاعبي طلائع الجيش فى أى كرة، والهدف الثالث لم يقم المدافعين بالقفز لتشتيت الكرة، مشددا، أن أحمد سمير لم يقفز على الكرة لأنه قصير القامة.