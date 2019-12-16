ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاستهتار وراء الهزيمة | حازم إمام يحمل لاعبي الزمالك الخسارة من طلائع الجيش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:27 م
حازم امام نجم الزمالك
حازم امام نجم الزمالك السابق
Advertisements
حسن العمدة
علق حازم إمام نجم الزمالك السابق علي هزيمة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش 2-3 في الدوري المصري.

وقال إمام، فى تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن لاعبي الزمالك دخلوا المباراة دون تركيز وهم يعلمون أن طلائع الجيش لم يفز فى أى مباراة منذ انطلاق الدوري، وتخيلوا أنهم سيفوزون عليه، كما حدث فى المباريات السابقة مع إنبي وأف سي مصر.

وتابع، أن لاعبي الزمالك خاضوا المباراة كأنها سهلة بعد الفوز في آخر 3 مباريات، ولكن حدث عكس لأن لاعبي طلائع الجيش دخلوا المباراة مركزين.

وشدد إمام، على أن طلائع الجيش لا يمتلك المميزات الفنية مثل لاعبي الزمالك ولكن هم أفضل بكثير فى مباراة اليوم.

وواصل: الدوري مازال طويلا وهذا درس قاسي للاعبي الزمالك.

واختتم: أن لاعبي الزمالك كانوا مستهترين وكما شاهدنا لا يوجد لاعب يضغط على لاعبي طلائع الجيش فى أى كرة، والهدف الثالث لم يقم المدافعين بالقفز لتشتيت الكرة، مشددا، أن أحمد سمير لم يقفز على الكرة لأنه قصير القامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى فتحي يذبح عجلا داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب

الزمالك يحشد أسلحته الهجومية للهروب من كمين طلائع الجيش .. الليلة

طلائع الجيش يقسو على الزمالك ويمطر شباكه بثلاثية

الزمالك يقلص الفارق أمام طلائع الجيش إلى 2-3

حازم إمام: هدف طلائع الجيش المبكر أصاب لاعبي الزمالك بالصدمة

اعتراضات الزمالك تمنع جريشة من مغادرة ملعب السويس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاستهتار وراء الهزيمة | حازم إمام يحمل لاعبي الزمالك الخسارة من طلائع الجيش

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

أول تعليق من ممثلة أردنية بعد اقتحام سعودى غرفتها ونزع عباءتها.. فيديو

بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

ترتيب جدول الدوري بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

بـ فضل الكلاب.. العثور على مخلوق بحري عمره 65 مليون عام.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها