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نائب رئيس البنك الدولي: المنطقة العربية أصبحت الأسوأ في توزيع الدخل.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي أن وضع الاقتصاد العربي بمؤشرات النمو والتضخم والبطالة وتوزيع الدخل والفقر تكون النتيجة بأن الوضع العربي في منتهى السوء مؤكدا ان معدلات النمو العربية أقل من معدلات النمو العالمية.

وأضاف نائب رئيس البنك الدولي خلال حوار لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث، أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة الذي زادت بها معدلات الفقر المقذع، مشيرا إلى ان نمو الاقتصاد العربي لا يتجاوز 0.6% إلى 0.8%,.

وتابع أن التضخم والغلاء هناك نسب متفاوتة بين الدول ولكن معدلات التضخم مرتفعة أيضا ، مشيرا إلى أنه يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة ونسب التشغيل.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي  الى أن المنطقة العربية احتلت قمة المناطق الاقتصادية في الأسوأ في توزيع الدخول على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس البنك الدولي إن هناك أكثر من 18 مليون مواطن على مستوى العالم العربي يعانون من الفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
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