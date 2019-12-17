الغرف التجارية: مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار

أضاف في تصريحات له، أن الاتحاد يوفر كافة البيانات والمعلومات عن المستوردين ورجال الأعمال علي مستوى الدول وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية بالسوق المصري لتسهيل دخول رجال الأعمال السوق المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر.





قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إن مصر تمتلك فرصا تجارية وصناعية واستثمارية كبيرة يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة منها.أشار إلي أن الحكومة تقوم باستكمال إجراءاتها الاصلاحية لتهيئة مناخ الاستثمار والاقتصاد في مصر، حيث إن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا واضحًا للاقتصاد المصري؛ مما يعتبر عاملًا جاذبًا للمستثمرين سواء في مصر بالدول المختلفة.