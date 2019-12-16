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رياضة

مولودية الجزائر إلى ربع نهائي كأس محمد السادس بعد الفوز على القوة العراقي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
تأهل فريق مولودية الجزائر لربع نهائي البطولة العربية بضربات الترجيح على نظيره فريق القوة الجوية العراقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الإياب لدور الـ 16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وهي المباراة التي أدارها الحكم السعودي محمد الهويش.

وضرب فريق المولودية موعدا مع الرجاء المغربي فى ربع النهائي بعد الفوز على القوة الجوية بنتيجة 4 - 2 بضربات الترجيح.

مباراة الذهاب في دور الـ 16 والتي جمعت بين النادي الجزائري ونظيره العراقي، انتهت بالتعادل السلبي، في ملعب القوة الجوية.

تأهل القوة الجوية العراقي إلى دور الـ 16 في بطولة كأس محمد السادس بعد التفوق على السالمية الكويتي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أما فريق مولودية الجزائر فتفوق على نظيره ظفار العماني في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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