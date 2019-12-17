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حوادث

اليوم .. نظر دعوى جديدة ضد ريهام سعيد بسبب تنمرها على مرضى السمنة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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محمد العيسوى
تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامى أشرف ناجى وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح قسم الجيزة، قرارا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى أشرف ناجى والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية، وألزمت المحكمة مقدم الدعوى بالمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وإلزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة لأن المحامى أشرف ناجى مقيمها لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.
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