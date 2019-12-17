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محافظات

بالصور.. محافظ الدقهلية: تطوير حديقة شجر الدر لخدمة المواطنين

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نادي جزيرة الورد، ونادي الحوار، للتعرف على الإمكانيات المتوفرة فيهما، وتلبيتهما لاحتياجات المواطنين. 

وتوجه محافظ الدقهلية إلى حديقة شجرة الدر للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة فيها للمواطنين، وأكد أنه سيعمل على تطويرها.

ووافق محافظ الدقهلية على بحث عقد بروتوكول تعاون بين مركز التدريب التابع للمحافظة، ومركز تدريب نادي الحوار؛ لتبادل عقد الدورات في قاعات الجانبين وتبادل الكوادر البشرية.

ومَرَّ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قطعة أرض فضاء بشارع المشاية أملاك دولة، وقرر إقامة فندق للمحافظة عليها يعود دخله لخزينة المحافظة لإقامة وتطوير المشروعات الخدمية.

وخلال جولة محافظ الدقهلية شاهَدَ خيمة بجوار سور نادي جزيرة الورد، وتحقق من الأمر وتبين أنها لشخص بلا مأوى، ووجه على الفور وكيل التضامن الاجتماعي بإيداعه في إحدى مؤسسات التضامن.
بالصور.. محافظ الدقهلية: تطوير حديقة شجر الدر لخدمة المواطنين
بالصور.. محافظ الدقهلية: تطوير حديقة شجر الدر لخدمة المواطنين
بالصور.. محافظ الدقهلية: تطوير حديقة شجر الدر لخدمة المواطنين
بالصور.. محافظ الدقهلية: تطوير حديقة شجر الدر لخدمة المواطنين
بالصور.. محافظ الدقهلية: تطوير حديقة شجر الدر لخدمة المواطنين
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