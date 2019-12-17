أخبار البرلمان| هجوم عنيف على إدعاءات رويترز| اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الإثنين 13 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

انتقد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، تقرير وكالة رويترز عن الاستثمار في مصر، والذي يأتي بكل تأكيد منافي للواقع، إلى جانب إسائتها لصناعة الدراما في مصر، والتي تتمتع بحرية هي والإعلام، غير موجودة في كثير من الدول.

انتقد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، تقرير وكالة رويترز عن الاستثمار في مصر، والذي يأتي بكل تأكيد منافي للواقع، إلى جانب إسائتها لصناعة الدراما في مصر، والتي تتمتع بحرية هي والإعلام، غير موجودة في كثير من الدول.

انتقد النائب هشام عمارة، عضو مجلس النواب، ما تنشره وكالة رويترز من تقارير عن مصر، والتي وصفها بالمغرضة وغير البريئة، من خلال تعمدها الإساءة لمصر، مؤكدًا أن رويترز فقدت مهنيتها بهذا الأسلوب التحريضي الذي تمارسه.

انتقد النائب هشام عمارة، عضو مجلس النواب، ما تنشره وكالة رويترز من تقارير عن مصر، والتي وصفها بالمغرضة وغير البريئة، من خلال تعمدها الإساءة لمصر، مؤكدًا أن رويترز فقدت مهنيتها بهذا الأسلوب التحريضي الذي تمارسه.

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بـمجلس النواب، أن تراجع الدولار لأقل من 16 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات، يعد مؤشرًا جيدًا على وجود تحسينات في السيولة، التي كان لها دور هام في تراجعه إلى 15.99 جنيه.

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بـمجلس النواب، أن تراجع الدولار لأقل من 16 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات، يعد مؤشرًا جيدًا على وجود تحسينات في السيولة، التي كان لها دور هام في تراجعه إلى 15.99 جنيه.

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات عن دخل الزوج لاحتساب النفقة، مؤكدًا أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقي للزوج.

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات عن دخل الزوج لاحتساب النفقة، مؤكدًا أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقي للزوج.

لو أردنا تغيير وجه القارة الإفريقية خلال الـ 10 سنوات يجب القيام بمشاريع قومية لبنية أساسية داخل القارة وأن تكلفة ذلك ستكون 200 مليار دولار عن طريق قروض تعمل بها الشركات لكي نستطيع تغيير مستقبل أفريقيا.

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طرحها أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة والتى تدور فعالياته بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية وتأكيده على

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طرحها أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة والتى تدور فعالياته بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية وتأكيده على أنه لو أردنا تغيير وجه القارة الإفريقية خلال الـ 10 سنوات يجب القيام بمشاريع قومية لبنية أساسية داخل القارة وأن تكلفة ذلك ستكون 200 مليار دولار عن طريق قروض تعمل بها الشركات لكي نستطيع تغيير مستقبل أفريقيا.





‎تقدمت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون «الضريبة على الدخل»، وذلك لرفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور.







