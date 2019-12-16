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رياضة

مفاجأة | السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك من طلائع الجيش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:42 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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القسم الرياضي
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل هامة وراء الخسارة من طلائع الجيش اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتغلب الطلائع على الزمالك بنتيجة 3-2 مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش بالسويس.

وأكد المصدر أن هناك حالة غضب من بعض لاعبي الفريق بسبب أمور مختلفة وهي السبب وراء تراجع مستواهم في مواجهة اليوم وحالة اللامبالاة من جانب البعض.

وأشار: إلى أن السبب الرئيسي يرجع لعدم حصول اللاعبين على باقي مستحقاتهم المالية بعدما اجتمعوا مع مرتضى منصور رئيس النادي منذ أسبوعين وتم الاتفاق وقتها على تقاضيها جزء من المستحقات بعد 24 ساعة والجزء الباقي بعد 10 أيام، موضحًا أنهم تقاضوا بعدها بـ24 ساعة جزء من المستحقات بالفعل لكن حتى الآن لم يتقاضوا باقي المبلغ.

وشدد على أن لاعبي الفريق ازدادوا غضبًا من قرار تعيين أيمن حافظ منسق عام للفريق بسبب رفضهم في وقت سابق التعامل معه نظرًا لمشاكله مع بعض اللاعبين سواء حازم إمام أو كهربا لاعب الفريق السابق بجانب أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق.
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