"الحرية المصري" يفتتح عشر مقرات جديدة بقرى المنوفية

أكد المستشار محمد عبد البارى الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية ان الحزب اتخذ من تصريحات الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأن قوة اى حزب تظهر من خلال انتشاره وتفاعله مع المواطنين ومد يد العون للمحتاجين وخلق روح جديدة للمشاركة المجتمعية وكل ذلك سوف ياتى عن طريق توغل الحزب بين القرى والنجوع منهاج عمل له على مستوى محافظة المنوفية بجميع مدنها ومراكزها وقراها.





وقال " عبد البارى " فى تصريح له لن نترك قرية واحدة على مستوى المحافظة الا ويكون لحزب الحرية المصرى مقرا له بها وسوف يمارس نشاطه السياسى والخدمى لخدمة المواطن المنوفى على مستوى المحافظة مشيرا الى انه تم افتتاح عشر وحدات حزبية داخل قرى محافظة المنوفية للتسهيل على المواطنين ووصولهم للحزب لعرض مشاكلهم ومطالبهم وجارى التجهيز لافتتاح المزيد من الوحدات الحزبية إلى أن نصل بالحزب الى جميع قرى المحافظة.





وأكد المستشار محمد عبد البارى أنه سيتم خلال عام 2020 تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الواسعة وسيتم دعوة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وجميع قيادات الحزب على المستوى المركزى اضافة الى توجيه الدعوة لمحافظ المنوفية وجميع القيادات السياسية والتنفيذية والبرلمانية والحزبية والشعبية لحضور هذه المؤتمرات مشيرا إلى ان حزب الحرية المصرى استعد جيدا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولديه كوادره وشبابه وسيداته لتحقيق الفوز فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب والمجالس الشعبية المحلية