ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"الحرية المصري" يفتتح عشر مقرات جديدة بقرى المنوفية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى
أكد المستشار محمد عبد البارى الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية ان الحزب اتخذ من تصريحات الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأن قوة اى حزب تظهر من خلال انتشاره وتفاعله مع المواطنين ومد يد العون للمحتاجين وخلق روح جديدة للمشاركة المجتمعية وكل ذلك سوف ياتى عن طريق توغل الحزب بين القرى والنجوع منهاج عمل له على مستوى محافظة المنوفية بجميع مدنها ومراكزها وقراها. 

وقال " عبد البارى " فى تصريح له لن نترك قرية واحدة على مستوى المحافظة الا ويكون لحزب الحرية المصرى مقرا له بها وسوف يمارس نشاطه السياسى والخدمى لخدمة المواطن المنوفى على مستوى المحافظة مشيرا الى انه تم افتتاح عشر وحدات حزبية داخل قرى محافظة المنوفية للتسهيل على المواطنين ووصولهم للحزب لعرض مشاكلهم ومطالبهم وجارى التجهيز لافتتاح المزيد من الوحدات الحزبية إلى أن نصل بالحزب الى جميع قرى المحافظة. 

وأكد المستشار محمد عبد البارى أنه سيتم خلال عام 2020 تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الواسعة وسيتم دعوة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وجميع قيادات الحزب على المستوى المركزى اضافة الى توجيه الدعوة لمحافظ المنوفية وجميع القيادات السياسية والتنفيذية والبرلمانية والحزبية والشعبية لحضور هذه المؤتمرات مشيرا إلى ان حزب الحرية المصرى استعد جيدا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولديه كوادره وشبابه وسيداته لتحقيق الفوز فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب والمجالس الشعبية المحلية
Advertisements

ترشيحاتنا

تعليق كلوب مدرب ليفربول على مواجهة أتلتيكو مدريد في دور الـ16 لدوري الأبطال

صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

هاني حتحوت يتساءل: هل المستحقات سبب خسارة الزمالك من الطلائع؟

مقتل ضباط أتراك في ليبيا

مغرضة وفقدت المهنية | حقائق وأرقام عن الاقتصاد المصري تكذب إدعاءات رويترز

ملاك الموت.. شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط الرجل الأخطر في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها