ابن مليونير يقتل زميله بمدرسة ويجرده من ملابسه والسبب غامض| صور

مثل ابن مزارع مليونير أمام المحكمة اليوم بعد اتهامه بقتل زميل سابق في المدرسة، بعد العثور على جثته مجرده جزئيًا من الملابس وملقى في أحد الحقول.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اعتقل المراهق ماتيو ماسون ، 18 عامًا ، من مدينة أوليرتون ، بمقاطعة شيشاير ، بعد أربع ساعات من اكتشاف أليكس روددا ، 15 عامًا ، ميتًا في قرية آشلي صباح الجمعة.





رفضت الشرطة أن تكشف بالضبط كيف قتل أليكس ، لكن ماسون وجهت إليه تهمة حيازة سكين في مكان عام.



