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منوعات

ابن مليونير يقتل زميله بمدرسة ويجرده من ملابسه والسبب غامض| صور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
مثل ابن مزارع مليونير أمام المحكمة اليوم بعد اتهامه بقتل زميل سابق في المدرسة، بعد العثور على جثته مجرده جزئيًا من الملابس وملقى في أحد الحقول. 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اعتقل المراهق ماتيو ماسون ، 18 عامًا ، من مدينة أوليرتون ، بمقاطعة شيشاير ، بعد أربع ساعات من اكتشاف أليكس روددا ، 15 عامًا ، ميتًا في قرية آشلي صباح الجمعة.

رفضت الشرطة أن تكشف بالضبط كيف قتل أليكس ، لكن ماسون وجهت إليه تهمة حيازة سكين في مكان عام.

كان المتهم ، الذي يعيش في مزرعة تبلغ تكلفتها مليون جنيه إسترليني بالقرب من نوتسفورد ، أيضًا تلميذًا في نفس مدرسة الطالب المقتول ، ولكنه كان يعمل في شركة لتأجير الآلات الزراعية.
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