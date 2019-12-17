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تعليم

4 يناير.. كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان تبدأ امتحان طلاب الماجستير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدأت الجامعات المصرية إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب بجميع الكليات، مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وأعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان جداول الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا بالكلية .

وتبدأ الامتحانات يوم ٤ يناير ٢٠٢٠ وتستمر لمدة شهر أى تنتهى نهاية شهر يناير بجميع الأقسام.

وأعلنت الكلية عن اقتراب موعد إعلانها باقى جداول الفرق الدراسية لطلاب البكالوريوس بالكلية.

الجدير بالذكر ان كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان نظمت هذا العام العديد من الندوات للتوعية لخطر المخدرات والتحرش.
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