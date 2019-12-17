باتريك وينست: الذكاء الاصطناعي مخيف.. وألعاب الإنترنت تتسبب في قتل الأطفال.. فيديو

قال باتريك وينست، مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد، إنه سعيد جدا للمشاركة فى منتدى شباب العالم هذا العام، مضيفا أن ان الذكاء الاصطناعى مخيف الى حد ما ولكنه مهم جدا للبشرية.
وأضاف مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه من خلال الإنترنت يمكنك القيام بالعديد من الأشياء، مشيرا إلى أن الإنترنت أصبح يستخدم فى العمليات الإجرامية مؤخرا.
وتابع باتريك وينست، أن هناك 25% من الحوادث التي تحدث تكون بسبب متابعة المواقع، وأن هناك العديد من الألعاب للأطفال عبر الإنترنت تتسبب فى النهاية الى قتلهم.
وأشار مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد ، إلى أنه على الأهالي أن يهتموا لما يفعله الأطفال ولا يتركونهم يتعاملون بحرية تامة فى استخدام الانترنت ويجب محاسبتهم فى كل وقت ومعرفة فى ماذا يستخدمون الانترنت.
وأوضح مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد ،أنه لديه معسكر خاص بالتخلص من السموم الرقمية مثل الهاتف المحمول ليكون لديه القدرة بالتعامل من غير الهاتف المحمول وذلك يكون بعد رابع يوم من بدء العلاج فى هذا البرنامج.
وأضاف مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه من خلال الإنترنت يمكنك القيام بالعديد من الأشياء، مشيرا إلى أن الإنترنت أصبح يستخدم فى العمليات الإجرامية مؤخرا.
وتابع باتريك وينست، أن هناك 25% من الحوادث التي تحدث تكون بسبب متابعة المواقع، وأن هناك العديد من الألعاب للأطفال عبر الإنترنت تتسبب فى النهاية الى قتلهم.
وأشار مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد ، إلى أنه على الأهالي أن يهتموا لما يفعله الأطفال ولا يتركونهم يتعاملون بحرية تامة فى استخدام الانترنت ويجب محاسبتهم فى كل وقت ومعرفة فى ماذا يستخدمون الانترنت.
وأوضح مدير مركز إدمان الانترنت فى السويد ،أنه لديه معسكر خاص بالتخلص من السموم الرقمية مثل الهاتف المحمول ليكون لديه القدرة بالتعامل من غير الهاتف المحمول وذلك يكون بعد رابع يوم من بدء العلاج فى هذا البرنامج.