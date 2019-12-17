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رياضة

المدير الفني لفريق شبان قنا: أضعنا الفوز في مباراة الألومنيوم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:49 ص
لفريق شبان قنا
لفريق شبان قنا
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رباب الهوارى
أكد كمال الزين المدير الفنى لفريق شبان قنا عقب التعادل مع فريق الألومنيوم في الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد " على رضاه عن المباراة، رغم عدم تحقيق الفوز الذي كان يستحقه فريقه بعد الأداء الجيد.

وأضاف كمال الزين أن لاعبيه قدموا مستوى متميز وكانوا الأقرب للفوز ، وقدم الشكر لجميع اللاعبين على الأداء ووعد بالتعويض والتركيز في الجولات المتبقية في الدورى.

واختتم كمال الزين حديثه بأن فريقه خسر نقطتين وفاز فريق الألومنيوم بالنقطة ، وأكد أن حكم اللقاء كان أقل من اللقاء؛ بسبب قراراته الخاطئة في أغلب الأوقات .

يذكر أن فريق شبان قنا تعادل سلبيا أمام فريق الألومنيوم ضمن الجولة التاسعة من دورى القسم الثانى، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فريق شبان قنا .
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