المدير الفني لفريق شبان قنا: أضعنا الفوز في مباراة الألومنيوم

أكد كمال الزين المدير الفنى لفريق شبان قنا عقب التعادل مع فريق الألومنيوم في الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد " على رضاه عن المباراة، رغم عدم تحقيق الفوز الذي كان يستحقه فريقه بعد الأداء الجيد.



وأضاف كمال الزين أن لاعبيه قدموا مستوى متميز وكانوا الأقرب للفوز ، وقدم الشكر لجميع اللاعبين على الأداء ووعد بالتعويض والتركيز في الجولات المتبقية في الدورى.



واختتم كمال الزين حديثه بأن فريقه خسر نقطتين وفاز فريق الألومنيوم بالنقطة ، وأكد أن حكم اللقاء كان أقل من اللقاء؛ بسبب قراراته الخاطئة في أغلب الأوقات .



يذكر أن فريق شبان قنا تعادل سلبيا أمام فريق الألومنيوم ضمن الجولة التاسعة من دورى القسم الثانى، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فريق شبان قنا .