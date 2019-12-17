ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالفيديو.. مدبولي ووزيرا الآثار والثقافة يجلسان على مقهى في سوهو سكوير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
أجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة مسائية، مترجلا، في منطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم.

ورافق الدكتور مصطفي مدبولي وزراء الآثار والثقافة ونائب وزير الإسكان والأمين العام لمجلس الوزراء والمستشار الإعلامي، حيث جلسوا على مقهى في منطقة "سوهو سكوير"؛ لتوصيل رسالة إلى العالم بأن مصر آمنة، حيث كان جلوسهم دون الحراسات الشخصية لهم.

وخلال جولته، أجرى رئيس الوزراء، حوارا مع السائحين وأصحاب المحال؛ للاطلاع على حركة البيع والشراء.

وسال رئيس الوزراء، السائحين، عن رأيهم في مصر؟، وهل واجهوا أي مشكلات أم لا؟.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وأمين عام الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية

خلال لقائه بـ "عاشور".. رئيس الوزراء يرحب باختيار مصر مقرا لـ "العربي للتحكيم"

فودة يطلق إشارة بدء مهرجان الاضاءة السنوي بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ

سيرا على الأقدام.. رئيس الوزراء يتجول فى شوارع قرية غرب سهيل ويحاور الباعة والسائحين

أسوان على طريق العالمية .. منتدى السلام والتنمية بداية لعصر جديد بعاصمة الشباب الإفريقى

شاهد.. مصطفى مدبولي والوزراء يشترون البهارات من أسوان

ترشيحاتنا

شاهد.. إماراتي يشعل تويتر بسبب حفل زفاف ابنته.. تفاصيل

بعد الفوز على الزمالك بـ ثلاثية | حقيقة مفاوضات الأبيض للاعب طلائع الجيش كريم طارق

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

عقوبة من الجهاز الفني للزمالك ضد اللاعبين | تعرف عليها

السيسي: أسقطنا 30 مليار جنيه مديونية 5 آلاف مصنع متعثر

اخبار النادي الأهلي | فيديو جديد لـ كهربا | الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور