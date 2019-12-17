بالفيديو.. مدبولي ووزيرا الآثار والثقافة يجلسان على مقهى في سوهو سكوير

أجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة مسائية، مترجلا، في منطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم.





ورافق الدكتور مصطفي مدبولي وزراء الآثار والثقافة ونائب وزير الإسكان والأمين العام لمجلس الوزراء والمستشار الإعلامي، حيث جلسوا على مقهى في منطقة "سوهو سكوير"؛ لتوصيل رسالة إلى العالم بأن مصر آمنة، حيث كان جلوسهم دون الحراسات الشخصية لهم.وخلال جولته، أجرى رئيس الوزراء، حوارا مع السائحين وأصحاب المحال؛ للاطلاع على حركة البيع والشراء.وسال رئيس الوزراء، السائحين، عن رأيهم في مصر؟، وهل واجهوا أي مشكلات أم لا؟.