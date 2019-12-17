حارس طلائع الجيش: مصطفى محمد محظوظ وهدفه لمسة يد.. فيديو

أشاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بقدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب انتهاء مباراة الفريقين مساء الإثنين في الدوري المصري الممتاز.



وكان الزمالك خسر من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال محمد بسام خلال لقاء معه عبر قناة تايم سبورت: "مكسب كبير وهام على فريق فريق كبير بحجم الزمالك، وكنا نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة وكبيرة وكنا مضغوطين لأننا في مركز لا يليق بنا في الدوري".



وأضاف: "تعهدنا أننا نفعل ما علينا ونترك الباقي على ربنا، وبذلنا كل ما في وسعنا وتفوقنا على أنفسنا، كان هناك تركيز بشكل كبير جدًا على مباراة الزمالك، وسنبني على هذا الفوز في الفترة المقبلة".



وواصل مشيدًا بمصطفى محمد: "إنه قريب مني وصديقي وكان متواجدا معنا في الموسم الماضي، مهاجم كبير وأعد له حسابا كبيرا جدًا وكنا مركزين معه".



واختتم: "أبارك له على إحراز الهدف لكنه كان محظوظا في تسجيله لأن الكرة لمست يده قبل دخولها المرمى ولا أعرف إذا كان الحكم رآها أم لا".