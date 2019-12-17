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رياضة

هاني حتحوت عن اعتذار طارق يحيى لجمهور الزمالك: لمحة ذوق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:42 ص
طارق يحيي المدير
طارق يحيي المدير الفني لنادي طلائع الجيش
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حسام الحارتي
علق الإعلامي هاني حتحوت على اعتذار طارق يحيى، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب نجاح فريقه في هزيمة أبناء القلعة البيضاء بنتيجة 3-2؛ قائلا: "طبيعي إنك تستغرب إن مدرب يعتذر عن الفوز".

وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديم برنامج " الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن طارق يحيى تعرض لهجوم كبير قبل انطلاق المباراة، معلقا: "فريق لم يحقق مكاسب في أي مباراة وأثناء تحقيق الفوز يقدم الاعتذار ".

وتابع هاني حتحوت : "طارق يحيي تعرض للهجوم، واعتذاره مجرد لمحة ذوق "، موجها التحية إليه على أدائه الجيد أمام نادي الزمالك، ومراعاة مشاعر جماهير القلعة البيضاء".

وسقط نادي الزمالك بهزيمة مفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب السويس، فى الجولة الـ8، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد طلائع الجيش بهذه النتيجة إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد الزمالك في المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.
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