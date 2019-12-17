هاني حتحوت عن اعتذار طارق يحيى لجمهور الزمالك: لمحة ذوق

علق الإعلامي هاني حتحوت على اعتذار طارق يحيى، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب نجاح فريقه في هزيمة أبناء القلعة البيضاء بنتيجة 3-2؛ قائلا: "طبيعي إنك تستغرب إن مدرب يعتذر عن الفوز".





وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديم برنامج " الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن طارق يحيى تعرض لهجوم كبير قبل انطلاق المباراة، معلقا: "فريق لم يحقق مكاسب في أي مباراة وأثناء تحقيق الفوز يقدم الاعتذار ".





وتابع هاني حتحوت : "طارق يحيي تعرض للهجوم، واعتذاره مجرد لمحة ذوق "، موجها التحية إليه على أدائه الجيد أمام نادي الزمالك، ومراعاة مشاعر جماهير القلعة البيضاء".





وسقط نادي الزمالك بهزيمة مفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب السويس، فى الجولة الـ8، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



