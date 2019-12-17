ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتديا الفانلة الحمراء.. كهربا الأهلي بيتي الجميل.. شاهد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر اللاعب "محمود كهربا" لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب النادى الأهلى الحالى صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، مرتديًا فانلة النادى الأهلى ، حيث كتب على الصورة معلقًا :"HOME SWEET HOME " "البيت الجميل".

واختلفت تعليقات المتابعين بين مشجع ومعارض لإنتقال اللاعب بين أقوى الأندية المصرية: "الأهلى والزمالك".

- مع أني مش مقتنع بس أنت بقيت مننا ليك كل الدعم.

-متركزش مع اللي بيحصل والميديا ركز فى التدريبات والملعب.

-كلنا ثقة فيك.

يذكر أن الأهلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن ضم “كهربا” لمدة 4 مواسم ونصف بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه ديبرتيفو أفيش البرتغالي مقابل دفع 400 ألف يورو تحملها الأهلي.

وسيحصل “كهربا” على 9 مليون جنيه في أول موسمين مع القلعة الحمراء ثم 10 مليون في الموسم الثالث و11 مليون بالرابع و4.5 ملايين جنيه في باقي الموسم الحالي.

وسيقوم الأهلي بتسجيل اللاعب في قائمته بداية من يناير المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

42 مليونا إجمالي تعاقد محمود كهربا مع الأهلي في 4 مواسم ونصف

اليوم.. الأهلي يعلن انضمام محمود كهربا رسميا

رسميا.. الأهلي يعلن ضم كهربا 4 مواسم ونصف

ارتدى التيشيرت الأحمر.. الأهلي يقيد كهربا محليا وإفريقيا أول يناير

كهربا ينتظم في تدريبات الأهلي خلال ساعات

الأهلي يعلن رسميا ضم كهربا 4 مواسم ونصف| فيديو

ترشيحاتنا

هاني حتحوت عن اعتذار طارق يحيى لجمهور الزمالك: لمحة ذوق

قراءة الفاتحة للمأموم.. مستشار المفتي يوضح الحكم وينصح الإمام بهذا الأمر

كنت بهزر| عضو مجلس إدارة نادي أسوان يعتذر للزمالك.. فيديو

اعتراضات الزمالك تمنع جريشة من مغادرة ملعب السويس.. تفاصيل

عقوبة من الجهاز الفني للزمالك ضد اللاعبين | تعرف عليها

فين أنطوي وقفشة.. رضا عبدالعال يهاجم إدارة الزمالك.. ومبروك الدوري للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور