مرتديا الفانلة الحمراء.. كهربا الأهلي بيتي الجميل.. شاهد

نشر اللاعب "محمود كهربا" لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب النادى الأهلى الحالى صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، مرتديًا فانلة النادى الأهلى ، حيث كتب على الصورة معلقًا :"HOME SWEET HOME " "البيت الجميل".



واختلفت تعليقات المتابعين بين مشجع ومعارض لإنتقال اللاعب بين أقوى الأندية المصرية: "الأهلى والزمالك".



- مع أني مش مقتنع بس أنت بقيت مننا ليك كل الدعم.



-متركزش مع اللي بيحصل والميديا ركز فى التدريبات والملعب.



-كلنا ثقة فيك.



يذكر أن الأهلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن ضم “كهربا” لمدة 4 مواسم ونصف بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه ديبرتيفو أفيش البرتغالي مقابل دفع 400 ألف يورو تحملها الأهلي.



وسيحصل “كهربا” على 9 مليون جنيه في أول موسمين مع القلعة الحمراء ثم 10 مليون في الموسم الثالث و11 مليون بالرابع و4.5 ملايين جنيه في باقي الموسم الحالي.



وسيقوم الأهلي بتسجيل اللاعب في قائمته بداية من يناير المقبل.

