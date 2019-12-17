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طريقة عمل جلاش بالدجاج بأسهل الخطوات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
طريقة عمل جلاش بالدجاج
طريقة عمل جلاش بالدجاج
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هاجر هانئ
يعتبر جلاش بالدجاج من الأطباق الجانبية التى يعشق تناولها كثير من الأشخاص، فيمكنك تحضير جلاش بالدجاج بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير جلاش بالدجاج

جلاش
صدور دجاج مسلوقة
ثوم
فلفل ألوان
مشروم شرائح
بصل مبشور
سمن
1 كوب لبن
2 بيض
ملح
فلفل أسود
زيت

طريقة تحضير جلاش بالدجاج
* يوضع زيت في طاسة على النار مع البصل المفروم والثوم المفروم
* يقلب جيدا ويضاف إليه الدجاج المقطع مع الفلفل الألوان والمشروم
* يقلب جيدا مع ملح وفلفل
* تفرد طبقات من الجلاش في الصينية المدهونة بالسمنة وتدهن الطبقات بالسمنة وتوضع عليها الحشو ثم مزيد من الطبقات وتدهن بالسمنة
* تقطع مربعات بالسكينة
* تدخل الفرن حتى تبدأ في الاصفرار
* يخلط البيض مع اللبن جيدا ثم يصب على الجلاش في الصينية وتكمل نضجها في الفرن حتى يتشرب الخليط
* يقدم ساخنا
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