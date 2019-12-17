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توك شو

محمد أبو باشا: استمرار التدفقات المالية ترفع سعر الجنيه مقابل الدولار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
محمد ابو باشا
محمد ابو باشا
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إبراهيم القادري
قال محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرمس، إن التوجة بشكل كبير انهم يحددون التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين كما أن هناك قرب اتفاق بين أمريكا والصين بالنسبة للحرب التجارية القائمة بين البلدين .

وأضاف "أبو باشا" خلال تصريحات تليفزيونية: أننا وجدنا تدفقات مالية كبيرة هذه السنة كما أنه هناك ركود في الأسواق العالمية منذ شهر وبالتالي سيكون هناك تدفقات كبيرة الفترة القادمة .

واوضح " ابو باشا" أن الجنيه في بداية 2019 كان سعره أمام الدولار 18 جنيه وحاليا سعره في أواخر السنة 15.90ولو أصبحت التدفقات مستمرة سيكون نتيجتة ارتفاع سعر الجنية.

وتابع "أبو باشا" أن الفائدة البنكية تم نزولها الفترة الماضية ولكن نسبيا كما أن العائد على الجنيه يجذب الناس كما أنه هناك بعض البنوك الحكومية لم تعمل على إنزال فائده الجنيه.

واستكمل" أبو باشا" إن أكبر مشكلة واجهت البورصة في الفترة الماضية هي معدلات السيولة كانت ضعيفة بالنسبة للأفراد لأنهم يشكلون نسبة 60%او 70%من حجم السيولة.
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