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هاني عازر: مصر تشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:41 ص
حمزة شعيب
أكد المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار العلماء، أنه كلما تغربت عن أرض مصر كلما ازداد حبك وعشقك لها، معقبا: "مصر فيها الحياة والروح والحجات الحلوة".

وأضاف "عازر" خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" ، أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطورا رهيبا وسريعا في البنية التحتية بجودة عالية، متابعا: "الألمان الذين يأتون معي ينبهرون بسرعة إنجاز هذه المشروعات".

وأشار خبير الأنفاق العالمي، إلى أن هناك بعض الناس تتساءل عن فائدة هذه المشروعات ويمكن إدراج هذه الفئة من الناس تحت طاولة عدم الوعي، مشددا على دور الإعلام في عرض وتوضيح مشروعات البنية التحتية التي يتم إنجازها وفائدتها للشعب المصري و للمحيطين من دول أفريقيا.

ولفت إلى أن ألمانيا عندما سقطت بعد الحرب العالمية الثانية، أسست أولا البنية التحتية حتى تصل إلى المرحلة الاقتصادية التي تشهدها اليوم.
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