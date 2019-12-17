بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وظهرت بلقيس فتحي،فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy.



وارتدت بلقيس فتحي، جاكيت لامع متوسط الطول و نسقت معه بنطلون من نفس قماش الجاكيت.



وحمل تصميم الملابس التي ارتدتها بلقيس فتحي، فى أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Armani، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود ذا كعب عالى من ماركة AQUAZZURA.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بلقيس على تسريحة شعر من أنامل المصففة فتحية إبراهيم، ووضعت لنفسها بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.