الكوميسا: على الدول نقل تجربة منتدى شباب العالم من مصر.. فيديو

قال السفير كيبجو شلوجيت، مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا، إن العديد من المنظمات المهمة في إفريقيا شاركت في منتدى شباب العالم، مثل منظمتنا.



وأضاف مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا خلال حواره التلفزيوني مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منتدى شباب العالم رائع لأنه يجمع شباب العالم فى مكان له أهمية تاريخية وحضارة مهمة فى العالمين الحديث والقديم.



وتابع المساعد العام لمنظمة الكوميسا، أن الأمر المثير للاهتمام هو ان الرئيس السيسي قد أعطى اهتماما كبيرا لهذا المنتدى، والمشاركة فى كل جوانبه، وكان شخصيا يرحب بنا، مضيفا أن مصر من الدول النشطة فى منظمة الكوميسا وستستضيف الكوميسا عام 2020.



وأشار المساعد العام لمنظمة الكوميسا، إلى أنه ينبغى على دول أخرى تكرار تجربة منتدى شباب العالم لديها لنجاح هذه الفكرة المصرية الرائعة.



وأوضح السفير كيبجو شلوجيت، أن الشباب يستخدمون التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع المشاكل الحالية وأن هذا يعني أنه يمكننا الاعتماد على الشباب فى المستقبل.