يسرا: مسلسل رأفت الهجان أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي

أكدت الفنانة يسرا، أن مسلسل "رأفت الهجان" الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعدد كبير من الفنانين، أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي.





وأضافت يسرا، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، مع أبطال مسلسل "رأفت الهجان" والمذاع على قناة "دي إم سي"، مساء الإثنين، أن مشهد الوداع بين الفنانة عفاف شعيب التي كانت تؤدي دور "شريفة الهجان" وبين شقيقها رأفت الهجان في أحداث المسلسل، كان من المشاهد المؤثرة في العمل، والتي حققت نجاحًا بين الجمهور.





ونوهت الفنانة يسرا إلى أن شوارع مصر كانت خالية من المارة في أثناء عرض مسلسل "رأفت الهجان" لأول مرة على الشاشة.