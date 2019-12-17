قبول استقالة حمادة رسلان والجهاز المعاون من تدريب ديروط

أكد محمد صلاح ، رئيس نادي ديروط الرياضي، على قبول استقالة حمادة رسلان، المدير الفنى للفريق، عقب الهزيمة 0-2 من فريق الإعلاميين في الجولة التاسعة من الدورى .



وأكد رئيس النادي علي قبول استقالة الكابتن حمادة رسلان والجهاز المعاون ومجلس الاداره يتقدم بخالص الشكر والتقدير وبالتوفيق ليهم ف القادم باذن لله .



وكان مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح، قد تعاقدوا مع حمادة رسلان مدرب التعدين وأسوان السابق، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد من منافسات القسم الثانى خلفا لمحمد يوسف، الذى تقدم بالاستقالة عقب الهزيمة بثلاثية من البنك الأهلى فى الجولة الثانية لدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



فيما تم التعاقد- بناء على طلب المدير الفني- مع أشرف عرب المدير الفني السابق للألومنيوم والنصر للتعدين، وأبقى حمادة رسلان على باقى أعضاء الجهاز الفنى لديروط دون أي تعديل.