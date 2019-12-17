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بين الناس

لا فواتير كهرباء عالية ولا عربية..مواطن يشكو وقف بطاقته التموينية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد السيد شحاته ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة الدعم التموينية الخاصة به وأسرته.

وقال فى شكواه: "أنا بطاقة التموين توقفت من شهر سبتمبر 2018 وتحمل عدد أربعة أفراد الزوج والزوجة واثنين أولاد وتم وقف الزوجة والأولاد وقد ذهبت لعدة مرات لعمل تظلمات فى مكتب التموين وكل مرة أروح فيها يقولولى اعملى حواله فى مكتب البريد وذهبت أيضا إلى وزارة الإنتاج الحربى ولم أوصل لأى حل مع العلم أنى لا فواتير كهربا عالية ولا عربية وإحنا من مستحقين الدعم

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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