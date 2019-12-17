لا فواتير كهرباء عالية ولا عربية..مواطن يشكو وقف بطاقته التموينية

شكا المواطن أحمد السيد شحاته ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة الدعم التموينية الخاصة به وأسرته.



وقال فى شكواه: "أنا بطاقة التموين توقفت من شهر سبتمبر 2018 وتحمل عدد أربعة أفراد الزوج والزوجة واثنين أولاد وتم وقف الزوجة والأولاد وقد ذهبت لعدة مرات لعمل تظلمات فى مكتب التموين وكل مرة أروح فيها يقولولى اعملى حواله فى مكتب البريد وذهبت أيضا إلى وزارة الإنتاج الحربى ولم أوصل لأى حل مع العلم أنى لا فواتير كهربا عالية ولا عربية وإحنا من مستحقين الدعم



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