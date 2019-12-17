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رياضة

كريم طارق يكشف عن سبب فوز طلائع الجيش على الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
كريم طارق ومحمد عبد
كريم طارق ومحمد عبد السلام
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حسام الحارتي
قال كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، إن فريقه فاز على الزمالك بعدما استغل جميع الفرص التي لاحت لزملائه بالمباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز .

وأضاف كريم طارق، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت و المذاع على قناة «صدي البلد» إن لاعبى طلائع الجيش، قدموا مباراة جيدة للغاية ونجحوا فى استغلال تراجع أداء الزمالك، مؤكدا أن فريقه يستحق الفوز.

وأكمل كريم طارق، :" كنا نركز منذ الدقيقة الأولى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعنا بجدول الترتيب، أشكر زملائي على ماقدموه في هذا اللقاء".

فوز طلائع الجيش رفع رصيد الفريق إلى النقطة السابعة، ليتقدم إلى المرتبة رقم 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب من 7 مباريات فقط، متفوقًا بفارق هدف واحد على سموحة صاحب المرتبة الخامسة.
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