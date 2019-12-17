حسن الفولي: نتعامل مع أزمة نادي سموحة في إطار القانون

قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى،:إننا نتعامل مع ازمة نادى سموحة بمسافة واحدة وفي إطار القانون وأحكامه والهدف هو الحفاظ علي المال العام .
وأضاف " الفولي" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تؤول إليها طبقا لقانون 178 وتقوم بإلزام جميع الجهات بأداء ثمن قيمة الأرض بولاية الهيئة .
وتابع " الفولي " أن نادى سموحة على أرض ولاية الهيئة آلت إليه بموجب القانون 3 إلى سنة 1963 بعقد مسجل ومشهر برقم 1724 سنة 1984 وهي أملاك الخواجة يوسف سموحة وأسرته وهو استرالي الجنسية وهناك حكم قضائي ضد محافظة الاسكندرية يثبت ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لنادى سموحة بحكم قضائي رقم 1445 سنة 18 وهكذا نحن نتعامل في إطار القانون .
واستكمل " الفولي " كما ان نادى سموحة سنة1992قام بتقديم طلب لشراء 150 فدان بسعر 350 جنية للمتر طبقا للغرض الثقافي والرياضي والاجتماعي للنادى.
وأوضح " الفولي " أنه يجب أن يتقدم نادى سموحة بطلب إلى الهيئة حتى يمكننا دراسة دفع قيمة المبلغ 2 مليار جنيه وهو سعر الأرض وذلك لأن جميع جهات الدولة تقوم بالدفع .