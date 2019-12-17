كنت بهزر| عضو مجلس إدارة نادي أسوان يعتذر للزمالك.. فيديو

وجه خالد جمال عبد الناصر، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، اعتذاره، عن التغريدة التي نشرها بشأن مواجهة الزمالك بالدوري، على ضوء خسارة الأخير أمام طلائع الجيش.



وقال خالد جمال عبد الناصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أعتذر عن التغريدة التي كتبتها عبر "فيس بوك" ، كانت دعابة فقط ، كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك.



وأردف خالد جمال عبد الناصر: لم أقصد التقليل من نادي الزمالك لأنه اسم كبير ونتمنى له كل التوفيق.



وانتقل خالد جمال عبد الناصر، إلى الحديث عن فريقه :أسوان قدم مستوى مميزا في بعض المباريات التي خسرها، نعاني من انعدام الإمكانيات المادية، فدعم وزارة الرياضة لنا لا يذكر.



وأشار خالد جمال عبد الناصر، إلى أن رحلة السفر الواحدة تكلف نادي أسوان 100 ألف جنيه تقريبا.