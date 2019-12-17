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أخبار البلد

كيف تحصل على تمويل لمشروعك؟.. رئيس مشروعات البرلمان يحدد الشروط

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان
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شرم الشيخ- محمد صبري عبد الرحيم - آيات أحمد
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن لجنة المشروعات في البرلمان تراقب أداء الحكومة من خلال جهاز تنمية المشروعات وهناك تصنيفات للشباب أصحاب المشاريع، مضيفًا: أن هناك شابًا صاحب فكرة ولديه مكان ولا يوجد معه تمويل، وهناك شاب صاحب فكرة وليس معه مكان ولا تمويل، وهنا الدولة تسلك عدة طرق ومحاور لتمويل هذه المشروعات.

وأضاف "مرعي" لـ"صدى البلد"، أن جهاز المشروعات هو الجهة الوحيدة الذي معها التمويل ولا يوجد لديها أزمة في ذلك غير الجهات والمؤسسات الأخرى، فالجهاز يقدم القروض والتمويلات المختلفة والدولة وفرت مبادرة الرئيس 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة.

وأكمل: "أى شاب عنده فكرة مشروع يتم تمويله من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الشاب الذي يرغب في التمويل يتقدم في فرع الجهاز لدى محافظته ومن ثم يقوم الجهاز بعمل دورة تدريبية للشباب في كيفية ريادة الأعمال وعمل الموازنة وإدارة المشروع لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتابع الجهاز عمل الشاب في المشروع حتى يستقر العمل فيه وينجح، وإذا لم يكن مع الشاب فكرة فهناك دراسات جدوي لمشاريع من الممكن أن يأخذ واحدة منها وينفذها.

وواصل: أقول لشباب مصر: أي شاب عنده مشكلة في المشروعات يتوجه إلينا في مجلس النواب وسنحلها فورا وأقول لهم توجهوا لجهاز المشروعات الصغيرة ونفذوا مشاريع خاصة فالموضوع آمن والتمويل متاح أمامكم.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيه بسبعة عشر منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 4200 مصنع موجودة بالأخص في محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى بنية تحتية جيدة وشبكة طرق ومرافق تحت الأرض وتمويل وفكر عملي، وهناك كم كبير من المشروعات التنموية في مصر، منوهًا بأن المشروعات التي تمت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعادل المشورعات التي تمت في 30 عاما.

ونصح بأنه على الشباب أن يحول من فكرة ويتجه إلى العمل الخاص لأن بناء الاقتصاد يكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإذا لم يكن لدينا قاعدة قوية فلن يقوم الاقتصاد.
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