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بين الناس

نفسى أعيش باقي أيامي متبهدلش.. مسنة: ساعدوني في دفع الإيجار وثمن العلاج

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة فوزية سعد،البالغة من العمر ٦٢ عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها كل شهر بمبلغ لدفع الإيجار ومصاريف العلاج .

وتقول في رسالتها: كبرت في السن ومفيش حد بيسأل عليا، بعد أن توفى زوجي، ومعنديش حد يعولنى إلا بعض الناس بيعطفوا عليا.

وتضيف: مشكلتى في دفع الإيجار كل شهر ٣٥٠ جنيها، جيرانى أوقات بيساعدونى على دفعه، غير مصاريف علاجي من أمراض الشيخوخة.

وتابعت: مفيش أى مصدر رزق أعيش منه، يوم باكل ويوم جعانة، ومش عايزه من الدنيا غير إنى أعيش باقى أيامى متبهدلش، ونفسى حد يساعدنى كل شهر بمبلغ لدفع الإيجار ومصاريف العلاج، لتواصل مع الحالة: ٠١١١١٦١٠٣٠٤.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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